Maltempo, grandine record a Reggio Calabria: danni e incidenti, “anche il cielo ci prende a pietrate” | FOTO e VIDEO

“Povera terra… puru u cielu a pigghia a Petrati … grandine mai vista“. Con questo commento, la signora Melina Laganà di Palizzi (Reggio Calabria) ha pubblicato su facebook un’incredibile foto dei chicchi di grandine grandi più di un uovo caduti oggi pomeriggio nella zona grecanica della provincia reggina, tra Melito di Porto Salvo, Palizzi e Ferruzzano. La grandinata s’è verificata intorno alle 13:30 e ha colpito la zona jonica della provincia mentre a Reggio, in città, c’era il sole con temperatura di +19°C.

La grandine ha provocato gravi danni nelle campagne e nelle coltivazioni della jonica, bloccando molte strade. A Ferruzzano superiore un’automobile con tre persone a bordo è precipitata in un dirupo. Tre feriti, uno in gravi condizioni trasportato in elisoccorso all’Ospedale di Reggio Calabria.

Gli incredibili effetti della grandinata di oggi a Reggio Calabria, nella strada per Palizzi Superiore

La grandine sul litorale di Palizzi (Reggio Calabria)

La furiosa grandinata che alle 13:30 di oggi ha colpito Palizzi (Reggio Calabria)

