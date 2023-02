Maltempo, calano le temperature: torna la neve sul Vesuvio, neve a bassa quota nel Sannio

MeteoWeb

Torna ad imbiancarsi il Vesuvio. La pioggerellina caduta in mattinata lungo i comuni posti alle sue pendici e il nuovo abbassamento delle temperature hanno prodotto come primo effetto il ritorno della neve su larga parte del vulcano, già presente copiosa fino a pochi giorni fa. Il vulcano è attualmente in parte nascosto da una fitta foschia che non lo rende facilmente visibile. Per tutta la giornata, il cielo dovrebbe presentarsi ancora coperto, tanto che c’è il rischio di altre precipitazioni, sempre di lieve entità.

Nevica anche a bassa quota nel Sannio dove le temperature, già da alcuni giorni, sono molto rigide e scendono sotto lo zero durante la notte. Le zone più interessate dalle nevicate sono quelle dell’Alto Sannio, a partire da Morcone, dove è stata anticipata la chiusura delle scuole, del Fortore e del Taburno.

Neve anche in diverse zone dell’Irpinia e del Salernitano oggi. In alcuni comuni, le scuole oggi sono rimaste chiuse. La neve ha imbiancato gran parte dell’Irpinia centro-orientale a partire dai 300-400 metri di quota. In provincia di Salerno, segnalate nevicate nel Vallo di Diano, nell’alto Cilento e sugli Alburni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: