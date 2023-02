Torna la neve anche in Sardegna e Campania, disagi sulle strade e scuole chiuse

MeteoWeb

Oltre alle zone appenniniche, è tornata la neve in Sardegna e in Campania.

Imbiancati diversi territori dell’Isola. I fiocchi sono caduti dai 600 metri in su in alcune zone della Barbagia, della Gallura del Goceano e dell’Ogliastra. Un’abbondante nevicata ha interessato da ieri Tempio Pausania, in Gallura. Tra i paesi che si sono risvegliati imbiancati anche Bitti, Esterzili e Seulo, nel Nuorese. Le precipitazione nevose hanno ricoperto la strada statale 389 tra Nuoro e Lanusei a partire dal Km 50 nella zona di Pratobello, dove sono intervenuti i mezzi spargisale. Secondo i meteorologi dell’Aeronautica militare di Decimomannu, nuove precipitazioni anche a carattere nevoso sono previste questa notte tra i 500 e i 700 metri nella parte centro orientale della Sardegna, in particolare in Ogliastra e nelle aree del Gennargentu e del Supramonte.

L’abbassamento delle temperature ha portato la neve anche in Campania, in diverse zone dell’Irpinia e del Salernitano. In alcuni comuni, le scuole oggi sono rimaste chiuse. La neve ha imbiancato gran parte dell’Irpinia centro-orientale a partire dai 300-400 metri di quota. In provincia di Salerno, segnalate nevicate nel Vallo di Diano, nell’alto Cilento e sugli Alburni.

