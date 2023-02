Maltempo USA: il Nord/Est si prepara a pesanti nevicate mentre i tornado devastano le pianure meridionali

MeteoWeb

Parti del Nord/Est degli USA si stanno preparando a quella che potrebbe essere una nevicata molto pesante, dopo che tornado e forti venti hanno attraversato parti delle pianure meridionali, provocando almeno una vittima in Oklahoma, mentre in Michigan diverse aree sono senza elettricità per il 6° giorno consecutivo dopo la tempesta di ghiaccio della scorsa settimana. Per quanto riguarda la California, il National Weather Service ha dichiarato che tempeste invernali continueranno a imperversare nello Stato fino a mercoledì, dopo una breve tregua dal maltempo.

Tornado e forte maltempo negli USA

Un sistema di tempeste ha generato almeno 4 tornado mentre si muoveva attraverso l’Illinois centrale e nord-orientale lunedì, compresi 2 che si sono formati nella periferia a Ovest di Chicago: lo hanno riferito le autorità. I danni sono limitati ad alberi caduti o tegole volate via dagli edifici, ha riferito Rafal Ogorek, meteorologo del National Weather Service.

Almeno una persona è morta e altre 3 sono rimaste ferite dopo che un tornado si è generato domenica notte nell’estremo Ovest dell’Oklahoma, vicino alla città di Cheyenne, dove 20 case sono state danneggiate e altre 4 distrutte, ha riferito Levi Blackketter, direttore delle emergenze della contea di Roger Mills. In tutto lo Stato, i funzionari dell’Oklahoma hanno ricevuto segnalazioni di 55 persone che hanno subito lesioni dovute alle condizioni meteo dagli ospedali della zona. I funzionari di Norman, in Oklahoma, hanno confermato 12 infortuni legati alle condizioni meteo dopo che domenica notte nello stato sono stati segnalati tornado e raffiche di vento fino a 145 km/h). I venti hanno abbattuto alberi e linee elettriche, con strade chiuse e case e attività commerciali danneggiate vicino a Norman e Shawnee.

La squall-line di temporali in rapido movimento ha prodotto una fascia di raffiche di vento probabilmente qualificata come derecho, anche se non è una designazione ufficiale, ha affermato Nolan Meister, meteorologo del National Weather Service. Meister ha reso noto che una raffica di vento di 183 km/h è stata registrata in Texas, con raffiche tra 113 e 145 km/h nell’Oklahoma centrale. Ci sono state segnalazioni di nove tornado in Kansas, Oklahoma e nel Nord-Ovest del Texas, hanno detto i funzionari. Un tornado vicino a Liberal, Kansas, ha danneggiato più di una dozzina di case e ha causato ferite lievi a una persona.