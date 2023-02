Marte, il rover cinese Zhurong fermo da mesi: le immagini della NASA

MeteoWeb

Di lui non si hanno notizie dal maggio 2022, ma ora la NASA ha pubblicato le foto del rover cinese Zhurong, che si trova su Marte. La sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA ha catturato le immagini del rover, immobile da mesi sulla superficie di Marte. A dicembre, il rover avrebbe dovuto risvegliarsi dall’ibernazione, come previsto, ma anche in occasione del secondo anniversario della missione (celebrato il 7 febbraio), la Cina non ha fornito informazioni su Zhurong: resta, dunque, il mistero sulle sue attuali condizioni.

Ora, qualche indizio arriva da tre immagini della NASA, riprese grazie allo strumento HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) di MRO l’11 marzo 2022, l’8 settembre 2022 e infine il 7 febbraio 2023. “Il rover è il segno scuro e bluastro visibile nella parte superiore della prima immagine e nella parte inferiore delle altre due immagini“, spiegano i tecnici dell’Università dell’Arizona che gestiscono lo strumento. “Questa serie temporale mostra che il rover non ha cambiato posizione tra l’8 settembre 2022 e il 7 febbraio 2023″.

Il rover Zhurong (‘dio del fuoco’) è giunto su Marte grazie alla prima missione interplanetaria cinese, Tianwen-1. È atterrato nel maggio 2021, come il rover Perseverance della NASA e l’orbiter Hope degli Emirati Arabi Uniti. La Cina è divenuta così la terza nazione a toccare il suolo marziano dopo Stati Uniti e Unione Sovietica. La missione primaria di Zhurong aveva inizialmente una durata prevista di tre mesi terrestri, ma il rover è rimasto attivo per quasi un anno esplorando la regione di Utopia Planitia. È poi entrato in ibernazione nel maggio 2022 nel tentativo di sopravvivere all’inverno marziano. L’ipotesi più probabile è che il rover sia stato ricoperto da uno spesso strato di polvere che impedisce la generazione di energia.