Meteo, caldo senza precedenti in Norvegia: temperatura clamorosa a Sørkjosen

Continua il caldo anomalo per il mese di febbraio in Norvegia: ieri sono stati registrati infatti picchi di temperatura che non si registravano dal 2019. Secondo quanto scritto in una nota su Twitter dall’Istituto Meteorologico Meteorologene “la scorsa notte è stata mite al nord. Anzi, così caldo che sono stati stabiliti dei record di temperatura per il mese di febbraio. La temperatura più alta è stata registrata all’aeroporto di Sørkjosen con +12,6°C. La stazione di misurazione è in funzione dal 2006 e ha misurato il precedente massimo di febbraio di +11,4°C nel 2019″.

Per Sørkjosen, quindi, il dato di ieri è il nuovo record di caldo mensile per una località che si trova all’estremo nord del Paese, in pieno Circolo Polare Artico.