La Microluna della Neve sorge in tutto il suo splendore su una masseria ragusana

Stasera il cielo è illuminato dalla luce della “Microluna della Neve”. Bellissima la foto che ci invia Gianni Tumino dalla Sicilia, che mostra il sorgere della Luna in tutto il suo splendore su una “masseria” ragusana. La foto è stata scattata da Sampieri.

Quella che splende in cielo stasera è la Luna piena più piccola dell’anno, almeno in apparenza. La Microluna è il fenomeno opposto a quello della Superluna, che avviene quando la Luna piena è prossima al punto della sua orbita più vicino alla Terra (perigeo). Nel caso della Microluna, invece, la Luna piena è vicina al punto della sua orbita più distante dalla Terra (apogeo) e, di conseguenza, appare leggermente più piccola rispetto a una tradizionale Luna piena.

La Luna piena di febbraio è nota come la “Luna della Neve” in America a causa della neve che spesso indugia sul terreno in gran parte del Nord in questo periodo dell’anno. Ecco perché quella di stasera è chiamata “Microluna della Neve”.