Misteriosa malattia provoca 20 morti in Guinea Equatoriale: scatta l’allarme (e il coprifuoco)

Una misteriosa malattia ha provocato la morte di 20 persone nella Guinea Equatoriale, uno dei Paesi più piccoli dell’Africa grande poco più della Sicilia con poco più di un milione e mezzo di abitanti. Il Governo del Paese, dopo questi misteriosi decessi, ha imposto un coprifuoco di due giorni nella provincia settentrionale Kié-Ntem.

I decessi sono stati confermati dal capo dell’ospedale distrettuale di Olamze, poco distante dal confine con il Camerun. Secondo le autorità sanitarie camerunesi, le vittime hanno contratto una qualche forma di febbre emorragica, perché tra i sintomi riscontrati figurano emottisi, debolezza, vomito di sangue, febbre e diarrea. I casi di contagio e decessi provengono da tre località della Guinea Equatoriale settentrionale e quattro morti appartengono alla stessa famiglia. Le autorità sanitarie del Camerun hanno avvisato i loro cittadini di rimanere vigili. Le autorità della Guinea Equatoriale hanno affermato che la provincia di Kié-Ntem sarà sotto quarantena fino a quando non saranno confermate natura della malattia e origine dell’epidemia.

Al momento nel Paese più di 200 persone sono messe in quarantena. L’epidemia è stata segnalata per la prima volta il 7 febbraio e, dalle indagini preliminari, le morti sono state collegate a persone che hanno preso parte a una cerimonia funebre. Il governo ha inviato campioni al vicino Gabon e ne invierà altri a Dakar in Senegal per ulteriori test.