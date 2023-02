I monti dell’Albania innevati: lo spettacolo visto dal Salento | FOTO

MeteoWeb

I satelliti mostrano l’esteso innevamento in Slovenia e Croazia, dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi sui Balcani, ma anche l’Albania è stata imbiancata dalla neve. Una prospettiva particolare della neve nel Paese arriva direttamente dalla Puglia. Da Castro, località situata sulla costa orientale della penisola salentina, sono stati immortalati i monti dell’Albania innevati, che si stagliano contro il blu dell’Adriatico che separa i due Paesi, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.

Nei giorni scorsi, forti piogge e nevicate hanno colpito l’Albania, provocando danni e disagi: nel nord del Paese, si sono verificate anche alcune valanghe.