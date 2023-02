Verso IAC 2024: a Milano arriva la mostra digitale “Looking Beyond”

MeteoWeb

Allo STEP FuturAbility District di Milano sarà presentata la mostra “Looking Beyond”, alla presenza del presidente di AIDAA-Associazione Italiana di Aeronautica ed Astronautica Erasmo Carrera, del presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia e dell’amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo, la mostra immersiva “Looking Beyond. Guardare oltre“, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) insieme con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Telespazio/e-GEOS del gruppo Leonardo.

“Looking Beyond. Guardare oltre“, presentata a Milano in edizione digitale, trasporterà il visitatore in un’esperienza coinvolgente tra 60 spettacolari immagini del nostro Pianeta acquisite dai satelliti della costellazione italiana dell’ASI e del Ministero della Difesa, COSMO-SkyMed.

Una Mostra per far riflettere sui temi dell’agricoltura, sulla città, sul cambiamento climatico e sull’acqua

Questa mostra è articolata su quattro temi – agricoltura, città, cambiamento climatico, acqua, – e propone un percorso innovativo attraverso l’ausilio di videowall, proiezioni ed effetti 3D. L’iniziativa offrirà un’opportunità di riflessione sul contributo delle tecnologie satellitari all’osservazione della Terra, alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla tutela del patrimonio naturale e culturale.

Sarà possibile visitare la mostra e immergersi nell‘osservazione della Terra dallo Spazio nella sola giornata di lunedì 27 febbraio con ingresso al pubblico gratuito dalle 13:00 alle 19:00. L’esposizione rientra tra le iniziative di promozione integrata dell’Italia e del Made in Italy ed è da alcune settimane esposta in oltre 50 Paesi del mondo presso diverse sedi diplomatiche italiane.

Un nuovo passo verso IAC 2024

L’iniziativa costituisce un nuovo passo verso IAC 2024, la 75ma edizione dell’International Astronautical Congress, la più importante manifestazione mondiale nel settore dello spazio, che Milano ospiterà dall’11 al 18 ottobre 2024.

“Responsible space for sustainability”

Con il motto “Responsible space for sustainability“, IAC 2024 avrà anche l’obiettivo di sensibilizzare la comunità internazionale su un uso più consapevole e responsabile delle tecnologie spaziali, tra i migliori alleati della sostenibilità ambientale e per il raggiungimento dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite.

Nel corso del 75° International Astronautical Congress si riuniranno al Milano Congress Center (Allianz MiCo) oltre 8.000 esperti, che si confronteranno anche su come mantenere lo spazio un ambiente sicuro, aperto all’esplorazione, all’uso pacifico e alla cooperazione internazionale da parte delle generazioni attuali e future, nell’interesse del pianeta.

La candidatura di Milano a ospitare IAC, dichiarata vincitrice nell’ottobre 2021, è stata promossa da AIDAA, ASI e Leonardo, in rappresentanza rispettivamente del mondo accademico, delle istituzioni e dell’industria spaziale italiane, con il contributo di AIM Group International, e supportata in modo determinante dal Governo, dalla Presidenza della Regione Lombardia e dal Sindaco di Milano.