Muore l’ultimo giorno di lavoro: malore mentre festeggia la pensione con i colleghi

Era intento a festeggiare insieme ai colleghi, nell’azienda per la quale aveva lavorato per anni, la pensione ormai raggiunto. Appena prima del brindisi, però, Michele Barco, 59 anni, è stato colto da un malore ed è morto. E’ accaduto ieri alla Belvest di Piazzola sul Brenta, nel padovano. L’uomo era impiegato nell’azienda di alta sartoria, nota per la qualità delle sue lavorazioni. Per Barco era l’ultimo giorno di lavoro e da oggi sarebbe stato in pensione, dopo che per tre decenni era stato addetto al controllo finale dei capi d’abbigliamento, pronto a segnalare con il gessetto rosso ogni minima imperfezione.

Aveva lavorato dunque per 30 anni alle dipendenze della Belvest. E proprio lì si trovava, in quelle ultime ore di servizio, per salutare i colleghi con un piccolo rinfresco a base di dolci e bevande. Ma la festa è diventata tragedia. Il 59enne si è accasciato all’improvviso perdendo conoscenza. I presenti hanno chiamato un’autoambulanza, ma nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare. L’attività si è fermata in tutta la fabbrica, e la proprietà, in lutto, ha sospeso il lavoro dei dipendenti.