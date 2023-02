Spazio: la navetta Progress danneggiata pronta al distacco dalla ISS

MeteoWeb

E’ previsto per stanotte, alle 3:26 italiane, il distacco dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) della navetta senza equipaggio Progress MS-21, che nei giorni scorsi aveva fatto registrare una perdita di liquido refrigerante di cui si stanno ancora indagando le cause. Lo hanno confermato i tecnici della NASA.

Dopo lo sgancio, la navetta Progress verrà ruotata da remoto dagli astronauti russi a bordo della ISS per poter scattare delle immagini ad alta risoluzione dell’area danneggiata. Successivamente la Progress completerà un’orbita e poi devierà il suo percorso, deorbitando come previsto, per tuffarsi nell’atmosfera e distruggersi con il suo carico di spazzatura e attrezzature non più necessarie.