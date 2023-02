Perdite sulle capsule russe, slitta il lancio della Soyuz verso la ISS

MeteoWeb

La Russia ha posticipato a marzo il lancio della Soyuz MS-23 verso la Stazione Spaziale Internazionale. Di norma, i veicoli Soyuz sono progettati per trasportare astronauti, ma, in questo caso, la capsula verrà lanciata senza equipaggio. Lo scopo è sostituire la Soyuz MS-22, che ha subito una falla lo scorso dicembre e ha perso tutto il suo refrigerante, un problema che l’agenzia spaziale russa Roscosmos ha fatto risalire a un impatto di micrometeoroidi.

MS-22 è ancora attraccata alla ISS ma è stata ritenuta non idonea a riportare gli astronauti sulla Terra, salvo il caso estremo di evacuazione d’emergenza. Quindi MS-23 sarà il mezzo di rientro per l’equipaggio di MS-22, cioè i cosmonauti Sergey Prokopyev e Dmitry Petelin, e Frank Rubio della NASA.

Il lancio della Soyuz MS-23 e la perdita sul cargo Progress

In precedenza, il lancio di MS-23 dal cosmodromo russo di Baikonur in Kazakistan era previsto il 19 febbraio. Tale piano è stato modificato, a causa della perdita su un altro veicolo spaziale russo attraccato alla ISS: il cargo Progress-82, noto anche come Progress MS-21, lanciato a fine ottobre.

La perdita riguarda il sistema di raffreddamento di Progress, ma Roscosmos non è ancora risalita alla causa, il che spiega il ritardo del lancio. Presumibilmente, l’agenzia vuole assicurarsi che non ci siano problemi più estesi che interessano tutti i veicoli Soyuz e Progress prima di fare decollare la Soyuz MS-23.

“Una commissione sta lavorando al caso Progress MS-21. Fino a quando non sarà stabilita la causa della situazione di emergenza, è stata presa la decisione di posticipare il lancio della navicella spaziale Soyuz MS-23 senza equipaggio fino a marzo 2023,” ha spiegato Roscosmos.

A settembre il rientro di Rubio, Prokopyev e Petelin

Le due perdite non rappresentano un pericolo per gli astronauti a bordo della ISS, hanno sottolineato i funzionari della NASA e Roscosmos.

Il ritardo del lancio della Soyuz MS-23 probabilmente non influirà molto sulle missioni di Rubio, Prokopyev e Petelin. Era già previsto che il trio rimanesse a bordo della ISS fino alla fine di settembre, una decisione che ha seguito la scoperta della perdita di MS-22. Originariamente, l’equipaggio di MS-22 doveva trascorrere un periodo standard di circa 6 mesi a bordo del laboratorio orbitante, con partenza nel settembre 2022 e rientro a marzo 2023.