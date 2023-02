Insolito risveglio a Trieste, città immersa nella nebbia | FOTO

MeteoWeb

Risveglio alquanto insolito oggi, 22 febbraio, a Trieste: era immersa nella nebbia, fenomeno inconsueto per la città, dove soffia la bora e l’aria è tersa. Stamani, invece, prima delle 8, quando si registravano circa +6°C, la visibilità era scarsissima in tutto il centro. Analoga situazione anche in Costiera dove dalla strada non era visibile il mare.

