Brusco peggioramento: la dama bianca torna in Emilia-Romagna, quota neve in calo | FOTO

Una massa di aria fredda proveniente dai Balcani sta interessando l’Emilia-Romagna determinando un brusco peggioramento. Oltre a forti raffiche di vento, si iniziano a registrare le prime nevicate, fin verso i 400-500 metri, ma si spingeranno fino ai 300 metri nel pomeriggio-sera, con accumuli attesi intorno ai 5-15 cm nelle zone collinari e intorno ai 10-25 cm sui rilievi. Le precipitazioni sono attese con particolare consistenza sui rilievi orientali e possono generare innalzamenti dei livelli idrometrici sui bacini romagnoli

