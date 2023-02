Bufere di neve, soccorse tutte le persone rimaste isolate nelle loro abitazioni sull’Etna | FOTO

MeteoWeb

Sono state completate le operazioni di soccorso alle persone rimaste bloccate nelle loro abitazioni senza corrente per il maltempo che imperversa furioso sull’Etna. A comunicarlo l’ufficio stampa della XXI Delegazione Alpina SASS – Stazioni Etna Nord con una nota ufficiale.

Dalle prime ore del pomeriggio di giovedì 9 febbraio, fino a tarda serata, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti in aiuto di diverse persone rimaste bloccate nelle loro abitazioni, ubicate nei territori rurali del Comune di Pedara, sul versante sud dell’Etna.

Nei primi interventi del pomeriggio, i tecnici del SASS hanno raggiunto la zona di Piano Ellera, isolata a causa di un’abbondante nevicata, per soccorrere una donna rimasta senza corrente elettrica all’interno della propria villetta, a causa della caduta di diversi pali della rete Enel.

Successivamente, le nostre squadre di soccorso, insieme ai Vigili del Fuoco, ai SAGF e grazie al supporto di un mezzo cingolato in dotazione ai volontari dei Ranger d’Europa, hanno raggiunto altre otto persone, tra cui una coppia di anziani e una madre con i tre figli minori, per condurli fino al vicino centro abitato di Pedara, dove è stato attivato il Centro Operativo Comunale dal Sindaco della località etnea.

In tarda serata, i nostri tecnici sono nuovamente intervenuti nella zona a nord di Pedara, vicino alla località dei crateri del “Salto del Cane”, per raggiungere un’altra persona rimasta isolata in casa senza corrente elettrica, che è stata recuperata e accompagnata presso il COC, dove erano presenti i familiari ad attenderlo.