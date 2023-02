Maltempo, nubifragio a Lecce: soccorsi automobilisti rimasti bloccati nell’acqua

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito la Puglia oggi, in particolare il settore meridionale della regione. Fenomeni sono ancora in atto tra le province di Lecce e Brindisi e in provincia di Bari. I dati pluviometrici più rilevanti sono i 24mm caduti a Lucugnano, 21mm a Morciano di Leuca, Alessano, 20mm a Ortelle, 15mm a Minervino di Lecce, 12mm a Otranto.

A causa del nubifragio che ha colpito Lecce, gli agenti della Polizia di stato sono dovuti intervenire in soccorso di un uomo e due coniugi di 87 e 77 anni, rimasti intrappolati in auto. L’intervento è stato effettuato in Via Corvaglia, su segnalazione di un’anziana, che non riusciva a ripartire con l’auto a causa delle strade allagate dalla pioggia. Una volta giunti in zona, la stessa volante della Polizia è rimasta bloccata. A quel punto gli agenti hanno proseguito la loro corsa a piedi e giunti in prossimità del sottopasso di Via Corvaglia, hanno scorto la prima auto con a bordo un uomo. Era completamente sommersa dall’acqua, l’uomo al volante era in grave difficoltà ed è stato estratto dal finestrino. Poi hanno continuato l’operazione e in quella stessa zona, hanno salvato due coniugi anziani che si trovavano a bordo di un altro mezzo.

