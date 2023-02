Nuovo terremoto avvertito a Siena: attivata la sala operativa della protezione civile

MeteoWeb

Una nuova scossa di terremoto, magnitudo 2.8, è stata avvertita alle 08:19 con epicentro a 2 km da Siena, a una profondità di 8 km. Poco prima, alle 08:14, è stata rilevata una scossa di magnitudo 2.2, tra le decine di eventi segnalati dalla serata di ieri. “Il nostro sistema di Protezione Civile è pienamente operativo. Da quella più forte di magnitudo 3.5, sono state quasi 40 nella notte. I tecnici stanno procedendo nelle verifiche agli edifici. Grazie a tutte le donne e uomini impegnati al servizio della comunità, restiamo vigili,” ha affermato il governatore Eugenio Giani.

In seguito alle scosse è stata attivata la sala operativa della protezione civile del Comune di Siena. Sono attivati i numeri telefono 0577 292535 e 292536 per informazioni circa la gestione dell’evento. In questo momento sono in corso valutazioni degli edifici comunali, al momento non si registrano criticità. Gli uffici stanno approntando una specifica ordinanza per chiudere, dopo le scuole, anche edifici sportivi, palestre e tutti gli uffici comunali.

Evacuati per precauzione a Siena il palazzo di giustizia e altri uffici pubblici a seguito delle nuove scosse di terremoto registrate stamani. Il sindaco Luigi De Mossi e la giunta, in particolare l’assessore alla protezione civile Francesca Appolloni, assieme al comandante della polizia municipale, stanno monitorando la situazione. Nella giornata di ieri, fin dalle prime scosse registrate sul territorio, il sindaco ha effettuato le prime valutazioni sia dalla sala della protezione civile Giancarlo Rossetti in strada di Cerchiaia, sia da quella provinciale presso il comando dei vigili del fuoco in località Ruffolo, assieme alle altre autorità cittadine e territoriali. Con le scuole disposta dal sindaco anche la chiusura dei musei. Chiuse anche le scuole in comuni limitrofi a Siena.