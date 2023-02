Nuovo violento terremoto in Turchia | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Nuovo violento terremoto registrato in Turchia alle 11:24 in Italia. La scossa è stata avvertita anche a Damasco, Latakia e altre zone della Siria.

Secondo l’INGV si è trattato di un evento Mwpd 7.5, localizzato ad una profondità di di 28 km.

Nel frattempo si aggrava il bilancio delle vittime per il gravissimo terremoto che ha colpito nella notte la zona fra Turchia e Siria. Secondo quanto riferito dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nel corso di una conferenza stampa, è salito a 912 il numero dei morti e 5.385 i feriti per quanto riguarda i cittadini turchi. Sarebbero oltre 2.400 le persone estratte ancora in vita da sotto le macerie, mentre almeno 2.800 gli edifici crollati. Erdogan ha definito il sisma “il peggiore che ha colpito la Turchia dal 1938“. Le vittime in Siria secondo alcune fonti sarebbero almeno 446.