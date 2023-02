E’ giusto nutrire la fauna selvatica dopo i disastri naturali?

MeteoWeb

I disastri naturali non colpiscono solo gli esseri umani. Anche la fauna selvatica viene spesso danneggiata. Basti pensare alle foto dei koala assetati durante gli incendi dell’estate nera, o dei canguri coperti di fango a causa delle alluvioni.

Queste immagini ci riportano il dolore in un modo che le parole non possono fare. Non sorprende che molti di noi si siano sentiti obbligati a cercare di aiutare questi animali, offrendo cibo, acqua e riparo per cercare di aiutarli a sopravvivere.

Festeggiamo quando un koala colpito da un’alluvione viene restituito alla natura. Ma vale la pena di verificare se le nostre risposte istintive fanno effettivamente ciò che speriamo.

I danni dei disastri naturali

Purtroppo, ci sono poche prove scientifiche che questi sforzi siano utili su larga scala. Possono aiutare l’animale che abbiamo di fronte, ma le prove non sono univoche per quanto riguarda la specie o l’ecosistema. A volte possono causare risultati peggiori. Durante l’estate nera del 2019-20, i mega-incendi hanno bruciato vaste aree di terreni protetti in molti Stati. Si stima che un miliardo di animali siano stati uccisi a livello nazionale e che altri milioni siano rimasti in un paesaggio con poco o nessun cibo o riparo.

Vedendo la loro situazione, molti volontari e operatori della fauna selvatica hanno portato cibo nelle aree bruciate, mentre i governi statali hanno organizzato lanci aerei di cibo per le specie minacciate. Durante la siccità, è comune che le persone offrano cibo e acqua alla fauna selvatica.

Le recenti inondazioni negli Stati orientali dell’Australia hanno colpito anche la fauna selvatica, con serpenti, wombat e koala in fuga dall’innalzamento delle acque. Il governo del NSW afferma che tali disastri possono lasciare gli animali “feriti, in difficoltà, disorientati, pesantemente sommersi dall’acqua o in un luogo inaspettato”.

Durante le alluvioni di quest’anno, sono stati compiuti sforzi per salvare gli yabby e i pesci nativi dalle acque nere, dove le foglie in decomposizione e la materia organica sottraggono ossigeno ai fiumi. Altri hanno cercato di salvare i canguri spiaggiati.

Aiutare la fauna selvatica è controproducente?

Ma gli sforzi per aiutare la fauna selvatica a superare i disastri fornendo loro cibo e acqua hanno effettivamente l’effetto desiderato?

Non lo sappiamo con certezza Le autorità sono divise sulla questione. Mentre la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) si era espressa a favore dell’alimentazione temporanea dopo gli incendi senza precedenti della Black Summer, il governo vittoriano elenca ora una serie di motivi per non dare da mangiare alla fauna selvatica durante le inondazioni più recenti.

Tra questi, il rischio che gli animali selvatici diventino dipendenti da voi per il cibo ed evitino di cercarselo da soli, il possibile trasferimento di malattie, il rischio di nutrire gli animali selvatici con qualcosa che non possono digerire e di attirare predatori e parassiti nei siti di alimentazione.

Finora non sono state condotte molte ricerche sull’alimentazione degli animali selvatici dopo i disastri. La maggior parte di ciò che sappiamo riguarda la fauna selvatica alimentata per scopi turistici o ricreativi. Si pensi alle mangiatoie per uccelli da cortile o all’attrazione di squali per le escursioni subacquee.

Ecosistemi alterati

In questo caso, il consenso scientifico suggerisce che l’alimentazione è negativa. Se da un lato può aiutare i singoli animali a sopravvivere e prosperare, dall’altro ha effetti più ampi. Può incrementare le malattie, attirando un numero insolito di animali.

Può anche disturbare l’equilibrio naturale dei sistemi predatore-preda, alterando gli ecosistemi e attirando specie invasive. Se mettete sempre fuori i semi, per esempio, potreste attirare nel vostro giardino bellissimi uccelli autoctoni, ma anche uccelli mielosi, piccioni selvatici e predatori.

Ma i disastri non sono forse diversi? Dopotutto, il suo scopo è solo temporaneo: aiutare la fauna selvatica a sopravvivere fino al ritorno delle normali fonti di cibo.

Le ricerche

Le ricerche esistenti tracciano un quadro contrastante. Dopo gli incendi del 2019 in Tasmania, i ricercatori hanno monitorato cosa succedeva dopo che i volontari avevano allestito delle stazioni di alimentazione per gli animali. Hanno scoperto che otto specie sono venute a mangiare: cinque specie autoctone comuni, come opossum dalla coda a spazzola e corvi, e tre specie introdotte, come conigli e ratti.

Gli ecologi a volte forniscono cibo, acqua e riparo quando le specie minacciate hanno perso l’habitat o l’accesso al cibo e all’acqua per colpa dell’uomo. La ricerca su questo approccio spesso dimostra un beneficio complessivo per le specie minacciate. Ma le conseguenze per la comunità ecologica più ampia di solito non vengono misurate e quindi sono sconosciute.