Dall’orbita terrestre a Marte, Blue Origin fa il salto con New Glenn

Salto di Blue Origin dall’orbita terrestre bassa a Marte. La NASA ha assegnato all’azienda il compito di lanciare una missione su Marte nota come Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE). Il veicolo spaziale dovrebbe essere lanciato alla fine del 2024 a bordo del razzo New Glenn di Blue Origin, supponendo che il sia pronto in tempo, che quindi porterà la compagnia oltre lo Spazio suborbitale.

ESCAPADE studierà la magnetosfera, la zona magnetica dell’atmosfera del Pianeta Rosso, con 2 velivoli gemelli progettati da Rocket Lab. Questi 2 veicoli in orbita su Marte cercheranno di scoprire come il vento solare (particelle cariche provenienti dal Sole) ha strappato via l’atmosfera del Pianeta Rosso nel corso dei millenni, assottigliandola considerevolmente.

I risultati della missione potrebbero consentire agli scienziati di saperne di più su come il pianeta sia diventato così arido nel tempo, poiché si ipotizza che miliardi di anni fa l’acqua scorresse abbondantemente sulla superficie.

Blue Origin fa parte di un piccolo gruppo di aziende prese in considerazione per il lavoro. La NASA ha selezionato l’azienda da una lista di 13 società (Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare, VADR) creata nel 2022. I dettagli finanziari del contratto non sono stati rilasciati dalla NASA, ma SpaceNews ha affermato che si tratta di 20 milioni di dollari sulla base dei registri dei contratti governativi.

New Glenn e New Shepard

Blue Origin al momento lancia persone e payload con un razzo suborbitale più piccolo rispetto a New Glenn, chiamato New Shepard. Il booster ha subito un’anomalia durante il lancio senza equipaggio del 12 settembre 2022, interrompendo tutte le operazioni. L’azienda non ha fornito dettagli in merito.

Quando sarà pronto, New Glenn arriverà in due varianti, una a 2 stadi e una a 3 stadi, per raggiungere lo Spazio orbitale e spingersi oltre. Dovrebbe avere un’altezza di 95 metri, 5 volte New Shepard (18 metri).