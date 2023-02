Pallone spia cinese negli Stati Uniti: ha sorvolato base con missili nucleari, caso simile anche in Canada

MeteoWeb

Il pallone aerostatico spia cinese avvistato nei cieli degli Stati Uniti continentali e monitorato dal Pentagono ha sorvolato uno dei tre campi di missili nucleari americani, la Malmstrom Air Force Base di Billings, nel Montana: lo riportano i media americani.

Funzionari della Difesa hanno dichiarato che il Pentagono ha deciso di non abbatterlo a causa del rischio per le persone a terra, a causa della caduta di detriti.

Il pallone sta volando al di sopra del traffico aereo civile e al di sotto dello “spazio esterno”: non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito.

Anche in Canada “è stato rilevato un pallone di sorveglianza ad alta quota e i suoi movimenti vengono monitorati attivamente dal Norad (North American Aerospace Defense Command). I canadesi sono al sicuro e il Canada sta adottando misure per garantire la sicurezza del proprio spazio aereo, compreso il monitoraggio di un potenziale secondo incidente“: lo ha spiegato in una nota il Dipartimento della Difesa Canadese in merito al pallone spia cinese rilevato in Nord America.

“Le agenzie di intelligence canadesi stanno lavorando con i partner americani e continuano ad adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare le informazioni sensibili del Canada dalle minacce dell’intelligence straniera,” è stato precisato.