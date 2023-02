Pallone spia della Cina sorvola gli Stati Uniti

MeteoWeb

L’esercito americano ha monitorato un sospetto pallone di sorveglianza cinese che si trova nello spazio aereo degli Stati Uniti settentrionali negli ultimi giorni, e i leader militari e della difesa hanno discusso se abbatterlo. Il pallone è enorme: ha la dimensione di tre autobus e include un vano tecnologico.

“Il governo degli Stati Uniti ha rilevato e sta monitorando un pallone di sorveglianza ad alta quota che si trova sopra gli Stati Uniti continentali in questo momento“, ha detto il portavoce del Pentagono. “Continuiamo a seguirlo e monitorarlo da vicino. Una volta che il pallone è stato rilevato, il governo degli Stati Uniti ha agito immediatamente per proteggersi dalla raccolta di informazioni sensibili“, ha affermato.

Il pallone ad alta quota è stato avvistato su Billings, nel Montana, mercoledì. Ha sorvolato le isole Aleutine, attraverso il Canada e nel Montana. Un alto funzionario della difesa ha detto che il pallone è ancora sopra gli Stati Uniti, ma ha rifiutato di dire dove si trova adesso.

Mercoledì, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha convocato una riunione di alti leader militari e della difesa, tra cui il presidente del Joint Chiefs of Staff Gen. Mark Milley, il comandante NORTHCOM/NORAD Gen. Glen VanHerck e altri generali. Austin era in viaggio nelle Filippine in quel momento.

I leader hanno esaminato il profilo di minaccia del pallone stratosferico cinese e le possibili opzioni di risposta, e alla fine hanno deciso di non raccomandare di eliminarlo a causa del rischio per la sicurezza e l’incolumità delle persone a terra a causa del possibile campo di detriti. Mercoledì i leader del Pentagono hanno presentato le opzioni al presidente Joe Biden.