Secondo pallone spia cinese avvistato in Colombia e Costa Rica

Il secondo pallone spia cinese che, secondo quanto confermato dal Pentagono sta sorvolando l’America Latina, sarebbe stato avvistato in Colombia e Costa Rica. Lo riporta la CNN, che cita i media colombiani, secondo i quali il pallone è stato avvistato a oltre 21mila metri di altezza, sulla base di dati che sarebbero stati forniti dai militari. Anche in Costa Rica, ci sono notizie di avvistamenti di quello che potrebbe essere lo stesso pallone avvistato in Colombia. La CNN sottolinea che dai governi dei due Paesi sudamericani non è arrivata nessuna conferma o comunicazione ufficiale.

Il portavoce del Pentagono, Pat Ryder ieri ha parlato di “notizie di un pallone in transito in America Latina, che noi riteniamo sia un altro pallone spia cinese”, ma non aveva fornito nessuna specifica localizzazione.

La CNN ha intervistato Esteban Carranza, avvocato del Costa Rica, che ha postato giovedì su Twitter un video di quello che definisce “lo stesso tipo di pallone avvistato negli USA” che sarebbe stato visibile “tutto il giorno nei cieli del Costa Rica“, in particolare della capitale San Josè. “Devo dire che all’inizio pensavo che stessi vedendo un UFO perché era un oggetto grande, luminoso e assolutamente fermo – ha spiegato all’emittente americana – l’ho osservato per 45 minuti da diverse angolazioni, sempre fermo, e dopo alcune ore sono tornato ed era sempre lì, molte persone l’hanno visto da punti diversi della città”.