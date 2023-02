Pallone spia cinese: il VIDEO dell’abbattimento diffuso dall’Esercito USA

MeteoWeb

L’Esercito americano ha diffuso un video in alta definizione dell’abbattimento del pallone spia cinese avvenuto il 4 febbraio scorso al largo delle coste della South Carolina. Nelle immagini del video in alto, si può vedere il momento in cui un missile distrugge il pallone sonda che per diversi giorni ha sorvolato il territorio statunitense.

Secondo gli USA, l’aeromobile, distrutto dal missile lanciato da un caccia statunitense su ordine del Presidente Joe Biden, faceva parte di un più ampio programma di sorveglianza gestito proprio dall’Esercito di Pechino. Da parte sua, la Cina ha sempre sostenuto che si trattasse di un pallone sonda per scopi scientifici finito fuori rotta.

Resta, invece, un mistero l’oggetto non identificato di forma cilindrica abbattuto ieri dal Pentagono nei cieli dell’Alaska.