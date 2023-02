Dai palloni spia agli UFO, è psicosi: l’ufologo mostra in TV il fortino ligure ‘degli alieni’

MeteoWeb

Nell’ultima puntata della trasmissione televisiva Zona Bianca, andata in onda su Rete4, si è discusso del fenomeno ufologico e della psicosi UFO. Dopo gli avvenimenti accaduti negli USA, dove palloni spia cinesi e palloni aerostatici amatoriali hanno fatto scattare la sicurezza nazionale, anche in Italia è sbarcata la psicosi degli UFO.

Nel nostro paese, infatti, si è verificato un incremento delle segnalazioni di oggetti volanti non identificati. L’ufologo ligure fondatore di A.R.I.A. (Associazione Ricerca Italiana Aliena) Angelo Maggioni è stato intervistato dall’inviata di Zona Bianca e ha raccontato i particolari sugli avvistamenti non identificati nei cieli della Liguria. Maggioni ha chiarito che ad oggi solo l’1% delle segnalazioni rimangono inspiegate mentre il 99% viene identificato, in genere come evento naturale (cariche elettromagnetiche, fulmini globulari, ecc) o artificiale umano (palloni sonda, prototipi di aerei militari sconosciuti, ecc).

Palloni spia Vs UFO

Che i palloni spia di alieno avessero ben poco era cosa nota, ma a prescindere da questo la trasmissione di Rete Quattro si è posta il quedito se siamo davvero soli nell’universo. “Solo nell’ultimo anno gli avvistamenti sono triplicati – spiega l’inviata -. Una tendenza che non riguarda solo i cieli oltreoceano. Anche in Italia nel 2022 si è registrato un vero e proprio boom. 148 i casi sospetti sulle oltre 300 segnalazioni pervenute“. Di questi, a 40 non è stato possibile dare una spiegazione scientifica.

Maggioni mostra alla giornalista del fortino di Madonna degli Angeli, dove sono stati segnalati un centinario di avvistamenti. “La leggenda narra della presenza di entità aliene – spiega l’ufologo -, perché è un fortino isolato e quindi agirebbero indisturbati; in più è un fortino che si affaccia su tutta la città di Savona“.

Maggioni ha parlato di alcuni avvistamenti del passato dove i testimoni giurano di aver “visto” presenze non meglio definite all’interno del fortino situato a Madonna degli Angeli a Savona. L’ufologo spiega che come per ogni cosa anche le testimonianze vanno prese con cautela, senza però precludere ipotesi e teorie che possano spiegare in piccola parte il fenomeno.

La nota di A.R.I.A.

Alla puntata hanno preso parte anche altri colleghi ufologi e due giornalisti scientifici, Poletti e Paone. In una nota diffusa oggi l’ufologo Maggioni vuole chiarire alcuni aspetti proprio in merito a dichiarazioni dei due giornalisti.

“Al sig. Poletti specifichiamo – spiega l’ufologo – che seppur vero che la nostra professione è inventata, in quanto non esiste una scuola che rilascia diplomi o attestati di Ufologia, non è neppure stipendiata né monetizzata (almeno per quanto riguarda gli ufologi seri) ma si alimenta grazie alla nostra passione“. Inoltre, spiega ancora Maggioni, “la parola Ufologo viene usata per indicare coloro che seguono, analizzano e studiano il fenomeno UFO. Al sig Paone confermiamo che il Pentagono non ha mai parlato direttamente di alieni o di extraterrestri intesi come omini verdi, malgrado esista una Task Force adibita allo studio degli UFO, e che riteniamo totalmente falso il caso, portato in discussione, ‘Amicizia’ o conosciuto come ‘W56’ esposto dal sig. De Lama“.

“A noi di A.R.I.A. piacerebbe parlare con i due giornalisti per spiegare e far vedere come opera la nostra associazione. L’associazione A.R.I.A. ringrazia Mediaset e la trasmissione Zona Bianca gestita dal giornalista Giuseppe Brindisi“. Questa mattina, intanto, il Presidente di A.R.I.A. Angelo Maggioni è stato ospite de I Fatti Vostri da Salvo Sottile.