Studio scientifico scopre perchè ci sono persone che continuano ad usare le mascherine: il motivo è clamoroso

MeteoWeb

I ricercatori hanno condotto tre questionari chiedendo alle persone l’attrattiva percepita da sé e le intenzioni di indossare la maschera in vari scenari. Hanno concluso che gli americani giovani e di mezza età che si considerano attraenti “credono che indossare una maschera ostacoli le opportunità di dare un’impressione favorevole agli altri”. Al contrario le persone che non si considerano attraenti sostengono la tesi della “credenza attrattiva della maschera” – che i rivestimenti per il viso migliorano effettivamente il loro aspetto.

L’uso della mascherina post Covid

Viene dopo che un’importante analisi ha scoperto che le maschere per il viso fanno “poca o nessuna differenza” per l’infezione da Covid o i tassi di mortalità. Inizialmente utilizzata per la protezione antivirale, la maschera facciale è diventata uno dei simboli di una feroce guerra culturale negli Stati Uniti. Non ci sono mai state grandi prove che dimostrino che le maschere siano efficaci nel prevenire le infezioni su larga scala, ma ciò non ha impedito ai funzionari di imporle in tutto il paese.

Come influisce l’uso della mascherina sulle persone?

I ricercatori della Seoul National University in Corea del Sud volevano vedere se l’attrattiva percepita da sé avesse un ruolo nelle intenzioni delle persone di indossare la maschera. Hanno condotto tre esperimenti su americani reclutati da Amazon Mechanical Turk, un sito web di crowdsourcing per le imprese. L’età media in tutti gli studi era di 33 anni e gli uomini costituivano circa il 44% di ciascuna popolazione studiata. La scoperta più degna di nota del team è emersa dal loro terzo studio.

La studio

I ricercatori della Seoul National University in Corea del Sud volevano vedere se l’attrattiva percepita da sé avesse un ruolo nelle intenzioni delle persone di indossare la maschera. Hanno condotto tre esperimenti su americani reclutati da Amazon Mechanical Turk, un sito web di crowdsourcing per le imprese. L’età media in tutti gli studi era di 33 anni e gli uomini costituivano circa il 44% di ciascuna popolazione studiata.

Risultati emersi

La scoperta più degna di nota del team è emersa dal loro terzo studio. Lo studio tre ha coinvolto 442 persone, a metà delle quali è stato detto che avrebbero portato a spasso il cane e all’altra metà che sarebbero andati a un colloquio di lavoro. È stato chiesto loro: “In questo scenario, pensi che gli altri ti percepiranno come più attraente con una maschera facciale?” È stato anche chiesto loro: “Quanto vuoi fare una buona prima impressione sugli altri?” Le persone che avevano un colloquio di lavoro si preoccupavano di più se indossare una maschera influisse sulla loro attrattiva facciale.

Per lo studio iniziale, i ricercatori hanno coinvolto 244 persone.

I partecipanti hanno valutato la loro attrattiva facciale prima di essere invitati a immaginare uno scenario in cui sono invitati per un colloquio di lavoro presso un’azienda che gli piace davvero. È stato chiesto loro di rispondere alle seguenti domande: “Pensi che gli intervistatori ti percepiranno come più attraente con una mascherina?” e “Se indossare una maschera facciale è facoltativo in questa sessione di colloquio, indosseresti una maschera facciale durante il colloquio aziendale?”

Le persone che si consideravano molto attraenti avevano meno probabilità di rispondere di sì. Erano anche meno propensi a sostenere la convinzione che indossare la maschera migliorasse il loro aspetto, il che ha ulteriormente smorzato la loro intenzione di indossare la maschera nei colloqui di lavoro.

Ancora in un altro studio, è stato chiesto a 344 persone che si immaginavano di fare un colloquio per un lavoro presso un’azienda rispettata: “Pensi che gli intervistatori ti percepiranno come più affidabile/competente/attraente con una mascherina?” Le persone che hanno risposto di sì a queste domande erano più propense a indossare maschere durante l’intervista.

Le conclusioni della ricerca

Gli autori dello studio hanno scritto: “Nel complesso, forniamo una nuova scoperta secondo cui l’attrattiva auto-percepita ha effetti significativi sull’intenzione di indossare la maschera attraverso la convinzione dell’attrattiva della maschera nella post-pandemia di COVID-19. I nostri risultati suggeriscono che l’uso della maschera può passare dall’essere una misura di autoprotezione durante la pandemia di COVID-19 a una tattica di auto-presentazione nell’era post-pandemia.”