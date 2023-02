Stasera lo spettacolare passaggio dei satelliti Starlink sull’Italia

MeteoWeb

Questa sera guardando ad ovest a partire dalle 18:27 circa, si potrà vedere comparire e sfilare uno dietro l’altro i 55 satelliti Starlink lanciati l’altro ieri.

Essendo lanciati da poco, i satelliti saranno ancora relativamente vicini e per questo motivo si potranno ammirare molto bene nelle prossime ore, mentre col tempo si distanzieranno e alzeranno la loro orbita. Tra l’altro questa sera le condizioni meteorologiche favoriranno l’osservazione: c’è l’Anticiclone e il cielo è sgombero da nubi in quasi tutt’Italia, eccezion fatta per alcune zone molto limitate del Sud (Salento, Calabria meridionale tirrenica e Stretto di Messina).

Starlink: la costellazione di satelliti per la comunicazione internet

Questo lancio ha aumentato il numero totale di satelliti Starlink lanciati a 3.930, di cui circa 3.638 sono ancora in orbita attorno alla Terra.

Starlink è la costellazione di satelliti per la comunicazione Internet di SpaceX. La costellazione dell’orbita terrestre bassa offre un servizio Internet veloce e a bassa latenza in luoghi in cui Internet a terra è inaffidabile, non disponibile o costoso. La prima fase della costellazione consiste di cinque gusci orbitali.