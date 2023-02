Previsioni Meteo: torna il maltempo, il bollettino dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 20 febbraio, e fino sabato 25.

Le previsioni meteo per il 20 febbraio 2023

Al Nord, nuvolosità estesa, bassa e stratiforme in pianura padana in temporaneo diradamento pomeridiano; cielo velato sulle rimanenti aree ma con tendenza ad ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Foschie dense o nebbie sono attese in pianura al primo mattino e dopo il tramonto.

Al Centro e Sardegna, scarsa nuvolosità sulla Sardegna eccezion fatta per qualche addensamento sulla parte settentrionale dell’isola; molte nubi basse sulle regioni tirreniche peninsulari in temporaneo dissolvimento nelle ore centrali, con foschie dense o nebbie nelle aree pianeggianti e nelle valli interne al primo mattino e dopo il tramonto; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia, ampio soleggiamento sulla Sicilia; cielo inizialmente molto nuvoloso sul resto delle regioni tirreniche ma con ampi rasserenamenti nelle ore pomeridiane; cielo in generale poco nuvoloso sul resto del meridione. Tendenza dalla serata ad un nuovo aumento della nuvolosità bassa e stratiforme su Campania, Basificata e Calabria tirreniche, con foschie dense o nebbie al primo mattino e dopo il tramonto nelle aree interne.

Temperature minime in lieve flessione su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale, bassa pianura veneta, Toscana, Lazio, coste campane e Basilicata tirrenica; in rialzo sul resto del Paese, specie sulla pianura emiliano romagnola e lungo le coste adriatiche del Centro Sud; massime in diminuzione su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Marche settentrionali; in aumento su pianura veneta e friulana, regioni tirreniche e Umbria, stazionarie altrove.

Venti da deboli a moderati settentrionali sulla Puglia centro-meridionale; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi mare di Sardegna e Ionio; poco mossi i restanti bacini.

Il bollettino dal 21 al 25 febbraio 2023

Martedì 21, al Nord, molte nubi basse in pianura padana, con foschie dense o banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto; addensamenti compatti sulla Liguria, con al più deboli piogge sparse; bel tempo sul resto del Centro, con aumento delle velature dal pomeriggio.

Al Centro e Sardegna, addensamenti bassi su Sardegna settentrionale e regioni tirreniche peninsulari, con deboli piogge sparse; foschie dense inoltre al primo mattino e dopo il tramonto nelle valli interne tirreniche; bel tempo sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia, addensamenti bassi su Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, con foschie dense o locali banchi di nebbia nelle valli interne al primo mattino e dopo il tramonto; bel tempo sul resto del meridione.

Temperature minime in diminuzione al Sud peninsulare ed in Pianura Padana, in aumento sul resto del Paese; massime in diminuzione su Liguria, Toscana ed aree pianeggianti di Veneto e Friuli-Venezia Giulia, stazionarie o in lieve aumento sul resto del Paese.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, sarà da poco mosso a mosso lo Ionio; poco mossi i restanti mari.

Mercoledì 22 addensamenti compatti al Centro-Nord, con deboli piogge sparse, tendenti a divenire diffuse in serata al Nord-Ovest, e Sardegna settentrionale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Giovedì 23 ancora molte nubi al Centro-Nord, con deboli piogge sparse, in attenuazione serale sulle regioni centrali; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Paese.

Venerdì 24 molte nubi compatte al Nord e sulla Toscana, con deboli piogge sparse; estese velature sul resto del Paese, spesse sul resto del Centro.

Nella giornata di sabato 25, intensificazione del maltempo al Nord-Ovest, Sardegna ed regioni alpine, con piogge o rovesci diffusi; spesse velature invece sul resto del Paese.