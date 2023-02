Temporali e venti di burrasca oggi e domani: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 28 febbraio e 1° marzo evidenziando maltempo al Centro/Sud e venti forti di burrasca.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 28 febbraio 2023

Al Nord, nuvolosità consistente su cuneese e appennino emiliano-romagnolo con residue, deboli nevicate intorno ai 400-500 metri che, nel pomeriggio tenderanno ad esaurirsi su quest’ultima area. Inizialmente molto nuvoloso anche sul resto del Nord ma, dalla seconda parte della mattinata, inizieranno a manifestarsi le prime schiarite sul Triveneto che si faranno via via più ampie e si estenderanno progressivamente alle altre aree.

Al Centro e Sardegna, tempo perturbato sull’isola con piogge e temporali diffusi. Miglioramento atteso in serata sulla parte settentrionale. Irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari con piogge o rovesci isolati e qualche fiocco di neve sulle aree appenniniche oltre i 1000-1200 metri. Nel pomeriggio le nubi assumeranno maggiore consistenza e i fenomeni, anche temporaleschi, si faranno più diffusi e abbondanti, dapprima su Lazio e Abruzzo poi anche su Umbria e settore meridionale di Toscana e Marche.

Al Sud e Sicilia, cielo in gran parte coperto con piogge diffuse e qualche temporale sulla Sicilia che gradualmente tenderanno ad interessare il resto del meridione con la parziale eccezione di Puglia centro-meridionale e settore ionico di Basilicata e Calabria dove i fenomeni avranno carattere più sparso.

Temperature massime in calo sulla Sardegna; stazionarie o in lieve rialzo sul resto del Paese, più marcato per Campania, Calabria e Sicilia tirrenica.

Venti nord-orientali: forti anche fino a burrasca su Liguria, Toscana, litorali veneto-friulani e appennino emiliano-romagnolo; deboli o moderati sul resto del centro-nord peninsulare. Deboli variabili con locali rinforzi sulle altre regioni, in decisa intensificazione da sud, in serata, sulla Sardegna meridionale.

Per quanto riguarda i mari, saranno da agitati a molto agitati mar Ligure, mare e canale di Sardegna. Molto mossi l’alto Adriatico e le porzioni sud-ovest e nord del Tirreno, in aumento per quest’ultima. Mossi gli altri mari con moto ondoso in rapida intensificazione su resto del Tirreno, stretto di Sicilia e Ionio.

I dettagli per domani 1° marzo 2023

Al Nord, nubi medio-alte su Alpi e Prealpi del Triveneto e della Lombardia. Dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità compatta con piogge sparse. Neve oltre i 1300-1400 m; molte nubi sul resto del Nord con piogge diffuse. Nevicate su alpi occidentali e appennino oltre i 500-600 m.

Al Centro e Sardegna, cielo parzialmente nuvoloso sulla Sardegna con piogge diffuse, più intense sull’area meridionale. Dalla sera attenuazione dei fenomeni; nuvolosità diffusa sulle regioni peninsulari con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, questi ultimi specie sull’area tirrenica. Quota neve oltre i 1100-1200 m.

Al Sud e Sicilia, inizialmente molte nubi sulla sicilia con piogge diffuse e isolati temporali. Dalla tarda mattinata assorbimento dei fenomeni con successive ampie schiarite; sul resto del sud cielo molto nuvoloso con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. Dal pomeriggio graduale attenuazione delle precipitazioni con rasserenamenti a partire dalle aree ioniche.

Temperature minime in calo su Sicilia, Campania meridionale e Calabria tirrenica, stazionarie su pianura lombarda, Emilia-Romagna, Lazio e restante Campania, in aumento sul resto del Paese; massime in lieve flessione su aree pedemontane piemontesi, Campania meridionale, Calabria tirrenica e Sicilia, in rialzo altrove.

Venti da nord/nord-est: forti sulla Liguria fino al pomeriggio, da moderati a forti lungo le coste dell’alto Adriatico e della Toscana, moderati sul resto delle regioni adriatiche; moderati: meridionali su Sardegna e restanti regioni tirreniche, settentrionali sulla Sicilia occidentale; deboli variabili altrove.

Per quanto riguarda i mari, saranno agitati mare e canale di Sardegna; da mossi a molto mossi i restanti mari.