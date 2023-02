Brusca irruzione polare: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 5 e 6 febbraio, evidenziando l’irruzione di gelide correnti artiche che avrà effetti in tutto il Paese.

Fino alla mezzanotte di oggi, 5 febbraio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord, annuvolamenti sparsi sull’arco alpino tra Val d’Aosta e Friuli con deboli nevicate sulle aree di confine in intensificazione dalla serata su Valle d’Aosta e Piemonte occidentale; nuvolosità in aumento sul resto del settentrione con deboli piogge che dalla serata interesseranno la Liguria e la parte settentrionale del Veneto; nel corso della notte, possibili formazioni di foschie dense e banchi di nebbia sulla zona della pianura padana.

Al Centro e Sardegna, molte mubi su Marche, Abruzzo, Sardegna ed in rapida estensione anche all’Umbria, con deboli piogge associate alla nuvolosità che potranno assumere carattere nevoso nel corso della mattinata sulle regioni peninsulari; sereno o poco nuvoloso sul Lazio e sulla Toscana, con nubi in aumento su quest’ultima dal primo pomeriggio, ma con scarsa possibilità di precipitazioni.

Al Sud e Sicilia, molto nuvoloso sulle regioni peninsulari con piogge che tenderanno ad interessare, localmente anche a carattere di rovescio o nevoso, la Puglia, la Basilicata e la Calabria jonica con precipitazioni che tenderanno ad esaurirsi gradualmente nel corso della serata; inizialmente sereno sulla Sicilia, poi dal pomeriggio, nuvolosità in aumento, ma con bassa probabilità di pioggia.

Temperature minime in sensibile calo su tutte le regioni, meno accentuato inizialmente su Sardegna; massime in calo su tutto il Paese ad eccezione della parte occidentale della Sardegna.

Venti settentrionali, deboli al Nord con locali rinforzi su Liguria, settore alpino e alto adriatico; moderati al Centro con rinforzi lungo le coste adriatiche e possibili mareggiate; forti o di burrasca forte sul meridione e sulla Sicilia con mareggiate lungo le coste adriatiche e ioniche.

Per quanto riguarda i mari, sarà da molto agitato ad agitato lo Ionio; da molto mossi ad agitati mare e canale di Sardegna e l’alto Adriatico; da agitati a molto mossi medio e basso Adriatico; molto mosso il canale di Sicilia; da molto mossi a mossi il mar Ligure ed il Tirreno e l’alto Adriatico; da mossi a molto mossi i restanti mari con moto ondoso in rapido aumento specie nel Tirreno centro meridionale settore est e nello Ionio meridionale.

Per lunedì 6 febbraio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord, inizialmente cielo parzialmente nuvoloso ovunque, con deboli precipitazioni su Alpi e zone pedemontane occidentali. Su queste aree possibili deboli nevicate oltre i 200-300 m. Nel corso del pomeriggio attesi ampi rasserenamenti su basso Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, pianura veneta e friulana. Dalla sera nuovi annuvolamenti compatti in arrivo sulle regioni occidentali.

Al Centro e Sardegna, sull’isola molte nubi con piogge diffuse, specie sull’area centro-meridionale. Nevicate oltre i 700 m; cielo molto nuvoloso su Marche e Abruzzo con deboli nevicate al di sopra dei 300-400 m; alternanza di schiarite e annuvolamenti sulle restanti regioni.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità diffusa su tutte le regioni, più compatta sul versante adriatico dove saranno possibili isolate precipitazioni, anche a carattere nevoso oltre i 300-400 m.

Temperature minime in calo su tutto il Paese; massime in diminuzione al Nord-Ovest, su Emilia-Romagna centro-occidentale, Toscana, Lazio, Umbria e in modo più marcato sulla Sardegna; senza variazioni significative sulle restanti regioni.

Venti da Nord-Est; forti sulla Puglia, da moderati a forti sul resto del Sud, su Toscana e Sardegna. Ventilazione in attenuazione serale; da deboli a moderati orientali sul resto del Paese.

Infine, per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati tutti i mari; fino a molto agitati mare e canale di Sardegna e Ionio.