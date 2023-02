Previsioni Meteo: tanta neve e pioggia in arrivo, il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 1° marzo

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 24 febbraio, e fino mercoledì 1° marzo.

Le previsioni meteo per il 24 febbraio 2023

Al Nord, estesa nuvolosità medio-bassa, salvo locali schiarite pomeridiane. Attese isolate piogge su alpi piemontesi, Prealpi lombarde e Liguria, in successiva estensione pomeridiana ai settori pedemontani di Piemonte e Lombardia e sull’appennino; formazione di foschie dense o locali banchi di nebbia lungo le coste adriatiche al primo mattino e dopo il tramonto.

Al Centro e Sardegna, cielo velato sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna, ad eccezione di qualche nube in più sull’area orientale dell’isola; cielo parzialmente nuvoloso sulle regioni tirreniche e sull’Umbria, con annuvolamenti più consistenti su Toscana, Umbria e coste laziali. In particolare, possibilità di deboli piogge sull’Appennino toscano. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità bassa con successivo cielo velato su Umbria e Lazio.

Al Sud e Sicilia cielo sereno o poco nuvoloso su Sicilia e Calabria, salvo il transito di velature; sul resto del sud locali annuvolamenti compatti al mattino. Cielo velato poi dalla tarda mattinata.

Temperature minime in tenue rialzo su Sardegna e Sicilia. Stazionarie sul resto del Paese; massime in lieve aumento su Pianura Padana, Sardegna, regioni adriatiche centrali e meridionali, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. In debole calo Piemonte settentrionale, Alpi e Prealpi lombarde, Trentino-Alto Adige, Veneto settentrionale e Friuli-Venezia Giulia, senza variazioni di rilievo altrove.

Venti moderati meridionali su Puglia, Sicilia occidentale e lungo le coste tirreniche e della Sardegna orientale; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà poco mosso lo Ionio meridionale; da poco mossi a mossi i restanti bacini, fino a molto mossi il Tirreno meridionale parte Ovest e le bocche di Bonifacio.

Il bollettino dal 25 febbraio al 1° marzo

Sabato 25, al Nord, cielo molto nuvoloso sulle regioni orientali, Emilia-Romagna e Liguria, con deboli piogge sparse, in moderata intensificazione dalla sera; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso con piogge sparse, tendenti ad assumere carattere temporalesco dal pomeriggio sulla Sardegna e dalla sera anche su Lazio e Toscana.

Al Sud e Sicilia, estese e spesse velature su tutto il meridione tendenti a divenire nubi compatte dalla sera, con le prime deboli piogge sulle regioni tirreniche.

Temperature minime stazionarie o in lieve diminuzione su Alpi e Prealpi, in aumento anche marcato sul resto del Paese; massime in diminuzione sulla Sardegna, e sulla Sicilia occidentale, stazionarie su Abruzzo, Molise, coste delle Marche e Sicilia centrorientale, in aumento sul resto del Paese.

Venti moderati con rinforzi, dai quadranti occidentali sulla Sardegna, e da quelle meridionali sulle regioni ioniche e sulla Sicilia; deboli meridionali sul resto del Centro-Sud e Pianura Padana; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, sarà poco mosso, localmente mosso il mar Ligure; da mossi a molto mossi i restanti mari, con tendenza dal pomeriggio a divenire agitati mare e canale di Sardegna e basso Adriatico.

Domenica 26 cielo molto nuvoloso o coperto al Centro-Nord, regioni meridionali tirreniche e Puglia salentina, con piogge o rovesci diffusi e nevicate sull’appennino centrosettentrionale, versante adriatico e sul Piemonte occidentale, al di sopra dei 200 metri su queste ultime due aree, mentre sull’Appennino centrale partiranno dai 600-800 metri; velato invece sul resto del Paese.

Lunedì 27 cielo in generale molto nuvoloso o coperto, con nevicate diffuse già a quote di pianura in Pianura Padana centroccidentale e sulle relative aree montuose; piogge o rovesci invece sul resto del Paese, diffuse sulle regioni centrali e sparse altrove.

Martedì 28 ancora cielo molto nuvoloso o coperto, con nevicate diffuse al Nord, anche se in graduale attenuazione a partire dalle regioni orientali; piogge o rovesci diffusi sulle due isole maggiori, in estensione serale anche al resto delle regioni ioniche e sparse altrove. Nella giornata di mercoledì 1° marzo ancora nevicate diffuse ed intense sul Nord-Ovest, in attenuazione dalla sera; rovesci o temporali diffusi invece al Sud, Lazio ed Abruzzo e sparsi altrove.