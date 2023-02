Ancora burrasca e nubifragi tra Calabria e Sicilia: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 10 e 11 febbraio, evidenziando ancora forte maltempo tra Calabria e Sicilia.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 10 febbraio 2023

Al Nord, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni; gelate diffuse al primo mattino.

Al Centro e Sardegna, iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso su Sardegna e regioni adriatiche, con deboli precipitazioni in rapido esaurimento, nevose al di sopra dei 400/500 metri; nel corso della giornata diradamento della nuvolosità con ampie schiarite. Sereno o poco nuvoloso altrove, gelate diffuse al primo mattino.

Al Sud e Sicilia, molto nuvoloso o coperto su Sicilia e Calabria con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, che potranno risultare intense e assumere localmente carattere di eccezionalità specie sul settore centro-orientale dell’isola; quota neve oltre 800-1000 metri; tendenza a miglioramento dal pomeriggio-sera. Nuvolosità irregolare, a tratti intensa sul resto del meridione, con piogge sparse e locali nevicate sull’appennino generalmente al di sopra dei 500/700 metri.

Temperature minime in diminuzione al centro-nord; senza notevoli variazioni al sud. Massime in lieve aumento al centro-nord, stazionarie al sud.

Venti di burrasca forte dai quadranti orientali su Sicilia e Calabria, specie settori ionici, con rinforzi fino a tempesta nell’area compresa fra lo Ionio meridionale e lo stretto di Sicilia; da moderati a forti nord-orientali sul resto del centro-sud e sulla Liguria con qualche rinforzo su coste di Campania e Basilicata tirrenica e sulla Sardegna sud orientale; deboli variabili sul resto del paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno da agitati a molto agitati tirreno meridionale, stretto di Sicilia e Ionio meridionale, con punte massime fino a grosso in quest’ultimo; da molto mossi ad agitati ionio settentrionale e settore meridionale del Tirreno centrale; mossi medio e alto Adriatico; molto mossi i restanti mari.

Le previsioni meteo per sabato 11 febbraio 2023

Al Nord, innocue velature a tratti anche spesse, in diradamento dal pomeriggio sulle regioni centroccidentali.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno su tutte le regioni, al più velato dal pomeriggio sulle aree peninsulari.

Al Sud e Sicilia, ampio e prevalente soleggiamento nelle ore diurne, salvo lievi annuvolamenti sulla Sicilia tirrenica; dalla sera tendenza ad aumento delle nubi medie su gran parte delle regioni peninsulari.

Temperature minime in flessione su Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia centrosettentrionale; in rialzo su Marche e regioni settentrionali, più deciso sulla catena alpina e prealpina; stazionarie sul resto del paese; massime senza variazioni di rilievo su Lazio centromeridionale, Sardegna centrorientale e centro-nord Puglia; in generale aumento sul resto d’Italia, più sensibile su Alpi ed Appennino centrosettentrionale.

Venti deboli settentrionali su coste adriatiche, ioniche ed isole maggiori; deboli variabili sul rimanente territorio.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi stretto di Sicilia e basso Ionio; da mossi a molto mossi canale di Sardegna, Tirreno centromeridionale al largo e Ionio settentrionale, tutti con moto ondoso in graduale attenuazione; da mossi a poco mossi i restanti bacini.