Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 16 e 17 febbraio evidenziando una settimana all’insegna di condizioni stabili.

Le previsioni meteo fino alla mezzanotte di oggi, 16 febbraio 2023

Al Nord, velature in transito su tutto il Nord e qualche annuvolamento basso sulla Liguria, con scarsa probabilità di deboli piogge, sulla Pianura Padana e, nel pomeriggio, su Nord Est e rilievi lombardi; presenza di foschie dense e isolati banchi di nebbia in pianura padano veneta e coste adriatiche si diraderanno nel corso della mattinata.

Al Centro e Sardegna, poche nubi sulle regioni adriatiche con velature in transito dalla mattinata e addensamenti più consistenti dal pomeriggio-sera sui rilievi appenninici; annuvolamenti sparsi sulle restanti regioni, localmente compatti ma con bassa probabilità di deboli piogge sulla Toscana; foschie dense o locali banchi di nebbia nelle valli e lungo i litorali si diraderanno nel corso della mattinata.

Al Sud e Sicilia, annuvolamenti sparsi sulle regioni tirreniche che dalle coste tenderanno a spingersi verso l’entroterra; prevalenza di schiarite su aree adriatiche, Basilicata orientale e Calabria ionica; isolate foschie anche dense o locali banchi di nebbia nelle aree interne e pianure pugliesi si diraderanno in mattinata.

Temperature massime in calo al Nord, su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e rilievi appenninici di Abruzzo e Molise; in lieve aumento su Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti deboli variabili tendenti in serata a disporsi da meridione su Liguria e aree ioniche con qualche rinforzo.

Per quanto riguarda i mari, sarà mosso il settore sud dello Ionio meridionale; poco mossi i restanti mari, localmente mossi in serata mar Ligure e Ionio settentrionale.

Le previsioni meteo per venerdì 17 febbraio 2023

Al Nord, estesa nuvolosità medio-alta su Alpi e Prealpi, più compatta sui rilievi alpini di confine. Nel corso della giornata attese locali schiarite sui settori di Nord-Ovest; nubi basse altrove, con foschie dense o locali banchi di nebbia lungo le coste adriatiche e sulla bassa pianura lombarda al primo mattino e parzialmente la sera. Dal pomeriggio dissolvimento della nuvolosità bassa con successivo cielo velato.

Al Centro e Sardegna, alternanza di schiarite e annuvolamenti sulle regioni adriatiche; molte nubi sul resto del Centro, con foschie dense o locali banchi di nebbia nelle valli al primo mattino. Dalla tarda mattinata attese locali schiarite su bassa Toscana, Umbria e Lazio, prima di un nuovo aumento della nuvolosità compatta dalla sera.

Al Sud e Sicilia, cielo velato sulle regioni adriatiche e lungo le coste ioniche, salvo nubi più compatte a ridosso dei rilievi. Dal pomeriggio previsti ampi rasserenamenti lungo le coste; annuvolamenti compatti sul resto del Sud, ma seguiti da parziali schiarite pomeridiane che risulteranno sempre più ampie sulla Sicilia centro-meridionale.

Temperature minime in diminuzione su Alpi, Prealpi e Abruzzo. In lieve rialzo sul resto del Paese; massime in calo su Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, regioni adriatiche centrali e meridionali e parzialmente su Basilicata e Calabria. In tenue aumento su bassa pianura lombarda, coste del basso veneto e dell’Emilia-Romagna. Senza variazioni di rilievo altrove.

Venti deboli settentrionali su basso Adriatico e coste ioniche; deboli variabili sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi mar Ligure e Ionio; poco mossi i restanti mari.