Previsioni Meteo Aeronautica Militare: temperature in aumento nel weekend

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 11 febbraio, e fino giovedì 16.

Le previsioni meteo per l’11 febbraio 2023

Al Nord, innocue velature a tratti anche spesse, in diradamento dal pomeriggio sulle regioni centroccidentali.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno su tutte le regioni, al più velato nel pomeriggio sulle aree peninsulari.

Al Sud e Sicilia, residua nuvolosità bassa sulla Sicilia e medio-alta sulla Calabria, senza precipitazioni associate; bel tempo sul resto del meridione.

Temperature minime in flessione su Sardegna, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia centrosettentrionale; in rialzo su Marche e regioni settentrionali, più deciso sulla catena alpina e prealpina; stazionarie sul resto del Paese; massime in aumento su tutto il Paese, più marcato su Alpi, Prealpi ed Appennino centrosettentrionale.

Venti deboli settentrionali su coste adriatiche, ioniche ed isole maggiori; deboli variabili sul rimanente territorio.

Per quanto riguarda di mari, saranno molto mossi stretto di Sicilia e basso Ionio; da mossi a molto mossi canale di Sardegna, Tirreno centromeridionale al largo e Ionio settentrionale, tutti con moto ondoso in graduale attenuazione; da mossi a poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per il 12 febbraio 2023

Al Nord, cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il settentrione.

Al Centro e Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento dal tardo mattino della nuvolosità medio-alta, sulle regioni adriatiche e sul Lazio centromeridionale, senza fenomeni associati.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa con deboli piogge sparse.

Temperature minime in diminuzione sulla Sicilia centromeridionale, in aumento sul resto del Paese; massime stazionarie sulle regioni centromeridionali adriatiche, in aumento anche se lieve sul resto del Paese.

Venti moderati settentrionali sulle regioni meridionali, con locali rinforzi su Puglia e Calabria ionica; deboli orientali sul resto del centro e deboli variabili al Nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno da mossi a molto mossi Adriatico centromeridionale, Ionio e stretto di Sicilia; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

Lunedì 13 ancora residua nuvolosità compatta sulle regioni meridionali, con deboli fenomeni sparsi su Sicilia e Calabria, in attenuazione serale; bel tempo sul resto del Paese.

Martedì 14 cielo sereno o poco nuvoloso.

Mercoledì 15 e giovedì 16 generali condizioni di tempo stabile con al più aumento delle nubi basse e stratificate al primo mattino e dopo il tramonto, seguite da foschie dense o locali banchi di nebbia, in pianura padana e sulle vallate interne delle regioni tirreniche.

