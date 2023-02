Temperature in picchiata: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 10 febbraio

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 4 febbraio, e fino giovedì 9 febbraio.

Per la giornata di domani, 5 febbraio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord, alternanza di schiarite e annuvolamenti. Dalla sera generale aumento della nuvolosità, più compatta su Alpi e Prealpi; attese deboli nevicate sulle alpi occidentali ma con quota neve in calo fino a 600-500 m sul Piemonte.

Al Centro e Sardegna, annuvolamenti compatti sulle regioni adriatiche con deboli nevicate al di sopra dei 300 metri; molte nubi sulla Sardegna con deboli piogge lungo le coste orientali ma con fenomeni in aumento dalla sera; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Centro.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità consistente sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia tirrenica. Attese deboli e sparse precipitazioni sulle regioni ioniche, anche a carattere nevoso oltre i 300 metri.

Temperature minime stazionarie sulle isole maggiori e in sensibile calo sul resto del Paese; massime stazionarie o in lieve aumento sulla Sardegna occidentale e in drastico calo sul resto del paese, specie lungo l’Adriatico e al Sud.

Venti forti settentrionali con raffiche fino a burrasca o burrasca forte al Sud e sulle regioni centrali adriatiche, in attenuazione dal tardo mattino su queste ultime; deboli variabili sul resto del Paese, tendenti a disporsi da Nord su Alpi e Prealpi.

Per quanto riguarda i mari, saranno da agitati a molto agitati Adriatico centro-meridionale e Jonio, fino a localmente grosso quest’ultimo al largo; mosso il mar Ligure; molto mossi i restanti mari.

Per lunedì 6 febbraio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord, inizialmente cielo parzialmente nuvoloso ovunque, con deboli precipitazioni su alpi e zone pedemontane occidentali. Su queste aree possibili deboli nevicate oltre i 200-300 m. Nel corso del pomeriggio attesi ampi rasserenamenti su basso Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, pianura veneta e friulana. Dalla sera nuovi annuvolamenti compatti in arrivo sulle regioni occidentali.

Al Centro e Sardegna, sull’isola molte nubi con piogge diffuse, specie sull’area centro-meridionale. Nevicate oltre i 700 m; cielo molto nuvoloso su Marche e Abruzzo con deboli nevicate al di sopra dei 300-400 m; alternanza di schiarite e annuvolamenti sulle restanti regioni.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità diffusa su tutte le regioni, più compatta sul versante adriatico dove saranno possibili isolate precipitazioni, anche a carattere nevoso oltre i 300-400 m.

Temperature minime in calo su tutto il Paese; massime in diminuzione al Nord-Ovest, su Emilia-Romagna centro-occidentale, Toscana, Lazio, Umbria e in modo più marcato sulla Sardegna; senza variazioni significative sulle restanti regioni.

Venti da Nord-Est: forti sulla Puglia, da moderati a forti sul resto del Sud, su Toscana e Sardegna. Ventilazione in attenuazione serale; da deboli a moderati orientali sul resto del Paese.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati tutti i mari; fino a molto agitati mare e canale di Sardegna e Jonio.

Martedì 7 molte nubi sulle isole maggiori con precipitazioni diffuse, anche nevose oltre i 700-800 m. Nuvolosità diffusa anche sulle regioni adriatiche centrali e meridionali e sul resto del Sud. Possibili deboli nevicate oltre i 600 m. Sul resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso ma con annuvolamenti compatti sulla Pianura Padana al mattino.

Mercoledì 8 cielo molto nuvoloso su isole maggiori e Calabria con piogge diffuse e nevicate oltre gli 800 m. Variabilità su restante Sud, Abruzzo e Marche. Alternanza di schiarite e annuvolamenti sul resto del Paese.

Giovedì 9 e venerdì 10 il tempo risulterà in ulteriore peggioramento sulle isole maggiori e sulla Calabria. In particolare sono attese precipitazioni abbondanti e intense su Sicilia orientale e Calabria meridionale che solo nella serata di venerdì tenderanno ad attenuarsi. Sul resto del Centro-Sud aumento della copertura nuvolosa, con possibili deboli piogge su Marche, Abruzzo e Molise; dal pomeriggio di venerdì attese ampie schiarite a partire dalle regioni più settentrionali. Infine al Nord Italia dove persisterà un cielo sereno o al più poco nuvoloso.