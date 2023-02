Previsioni Meteo, un bolide polare sull’Italia nel weekend: -30°C in poche ore, e dopo il gelo arriverà anche la neve

MeteoWeb

Il Nord Italia sta vivendo una notte particolarmente anomala sotto il profilo meteorologico: a Bolzano, infatti, abbiamo +12°C a pochi minuti dalla mezzanotte, come se fossimo in piena estate. Caldo anomalo anche a Milano con +10°C mentre ad Aosta e Domodossola abbiamo addirittura +14°C. Spiccano i +16°C di Mompantero, vicino Torino, a 560 metri di altitudine in Val di Susa. Caldo anche a Bologna con +9°C, ad Ancona e Pescara con +10°C, a Reggio Calabria, Foggia e Termoli con +11°C: nulla lascerebbe presagire quello che succederà nel weekend, senza le previsioni meteo.

Dal pomeriggio di Sabato, infatti, la situazione meteo in Italia si capovolgerà per un vero e proprio “bolide polare”: un’irruzione fredda, la più intensa della stagione, che in modo eccezionalmente rapido piomberà nel nostro Paese dai Balcani. L’aria fredda attraverserà l’Adriatico in un lampo tra sabato pomeriggio e domenica mattina, con temperature che crolleranno di 30°C nel giro di poche ore: nei casi più estremi passeremo da valori intorno a +20°C nella tarda mattinata di sabato, a picchi vicini a -10°C all’alba di domenica. E quello sarà solo l’inizio della più grande ondata di gelo dell’inverno, che si intensificherà ulteriormente tra Lunedì 6 e Martedì 7 Febbraio, quelli che probabilmente saranno i giorni più freddi dell’anno nel nostro Paese con temperature glaciali in modo particolare lungo le Regioni Adriatiche, le più esposte al freddo e persistente respiro balcanico con valori oltre 10°C sotto le medie del periodo.

Non mancheranno, ovviamente, le nevicate fin sulle coste dell’Adriatico, già nella giornata di Domenica. Ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli prospettano uno scenario molto interessante in termini di nevicate per metà settimana, con vere e proprie bufere di neve in Sicilia da martedì, in Calabria da mercoledì e poi anche nel resto del Centro/Sud da giovedì. Stavolta gli accumuli nivometrici potrebbero rivelarsi davvero eccezionali fin dalle basse quote: uno scenario di cui parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: