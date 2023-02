Previsioni Meteo Friuli Venezia Giulia: fronte in transito tra oggi e domani

MeteoWeb

“Correnti nordoccidentali in quota interessano le Alpi; un fronte passerà sulla regione tra giovedì e venerdì, con effetti limitati. Sabato un anticiclone si espanderà temporaneamente da ovest verso l’Italia“: sono le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia, elaborate dagli esperti ARPA FVG – OSMER.

Domani cielo in genere variabile, con maggiori annuvolamenti sulle Alpi e la possibilità di nevischio o deboli nevicate in prossimità del confine con l’Austria. Su pianura e costa foschie e nebbie nelle ore più fredde, con nubi basse, in diradamento nelle ore centrali della giornata. Gelate notturne nei fondovalle e, localmente, anche in pianura. In quota soffierà vento sostenuto da nord-ovest.

