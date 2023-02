Previsioni Meteo Lombardia: torna la pioggia

MeteoWeb

“Dai prossimi giorni graduale intensificazione di flussi umidi dai quadranti meridionali, con progressivo aumento della nuvolosità e deboli piogge che si concentreranno con maggior probabilità nella giornata di giovedì fino alle ore pomeridiane, quindi in attenuazione ed esaurimento. Ventilazione debole o molto debole oggi e per i prossimi giorni, in possibile intensificazione domenica con possibile afflusso di aria più fresca da est e calo delle temperature“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani in pianura e fascia prealpina da nuvoloso a molto nuvoloso, sui rilievi alpini irregolarmente nuvoloso fino al mattino, quindi aumento della nuvolosità.

Precipitazioni: dal pomeriggio e in serata deboli sui settori sudoccidentali e parte prealpini occidentali.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo. In pianura minime tra 5 e 8°C, massime tra 12 e 15°C.

Zero termico: a circa 2500 metri al mattino, in progressivo calo dal pomeriggio fino a 1800 metri in serata.

Venti: in pianura calmi, in montagna deboli da sud.

Altri fenomeni: possibili foschie in pianura e fondivalle nella notte.