Previsioni Meteo Lombardia: brusco peggioramento, freddo e neve

MeteoWeb

“Correnti umide meridionali addensano molte nubi con scarse precipitazioni in arrivo tra la sera e la notte. Sabato 25 una breve pausa interciclonica favorirà tempo soleggiato e un ulteriore rialzo delle temperature. Domenica 26 repentino cambiamento in mattinata per l’ingresso di fredde correnti da est collegate ad una struttura depressionaria in transito a nord delle Alpi: nubi in aumento con brevi precipitazioni a carattere sparso, più probabili sulla bassa pianura e sulle Prealpi centro-occidentali, fiocchi di neve fino a 500 metri circa; temperature in sensibile diminuzione soprattutto nei valori massimi, venti da est in netto rinforzo fino a forti in pianura. Lunedì 27 molte nubi con probabile assenza di precipitazioni, clima freddo e ventilazione da est ancora sostenuta sulla pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani fino al primo mattino irregolarmente nuvoloso per nubi basse diffuse, successivo rapido dissolvimento fino a sereno nel corso della giornata; in serata nuovi addensamenti in arrivo ad est della regione.

Precipitazioni: sporadiche e residue in pianura nelle prime ore della notte, locali piovaschi dalla tarda serata possibili sul mantovano.

Temperature: in lieve rialzo soprattutto nei valori massimi. In pianura minime comprese fra 6 e 10°C, massime fra 14 e 19°C.

Zero termico: in rialzo a circa 2000-2200 metri.

Venti: in pianura tra deboli e moderati occidentali con rinforzi durante le ore centrali, in montagna moderati da nord.