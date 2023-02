Le Previsioni Meteo mensili dell’Aeronautica Militare: svolta nella prossima settimana

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 26 marzo.

27 Febbraio – 5 Marzo 2023

Nella prima settimana il modello climatologico indica, con buona probabilità, la persistenza di un’area di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale che influenzerà soprattutto le regioni centromeridionali italiane. In tale quadro le piogge saranno al di sopra della media sulle aree appenniniche settentrionali ed al Centro-Sud, mentre permarranno nei valori attesi sul resto del Settentrione; le temperature saranno al di sotto dei range tipici al Nord e sulla Sardegna, nella media al centro peninsulare e Sicilia ed al di sopra di essa sul resto del Sud.

6 – 12 Marzo 2023

Nella seconda settimana si attenua il regime ciclonico della precedente con una circolazione mediamente nordoccidentale più asciutta; solo sulle aree tirreniche meridionali della penisola permane la possibilità di precipitazioni sopra i quantitativi tipici, mentre sul resto del Paese non si attendono variazioni rispetto alle medie del periodo tanto per le precipitazioni che per le temperature.

13 – 19 Marzo 2023

La terza settimana, caratterizzata da una generale incertezza del modello, non mostra variazioni significative rispetto ai valori tipici sia per le precipitazioni che per le temperature.

20 – 26 Marzo 2023

Anche nella quarta settimana, in cui al pari della precedente si manifesta un quadro di sensibile incertezza, non si evincono anomalie significative per precipitazioni e temperature.