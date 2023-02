Previsioni Meteo, cambio di scena: “ecco dove cadrà neve a bassa quota”

MeteoWeb

L’Italia si prepara a un deciso cambio di scena: sono infatti previste piogge, vento forte, crollo termico e neve a bassa quota. “Arriverà il freddo intenso, sarà nuvoloso, ma gran parte del Nord vedrà poche precipitazioni. Rispetto alle proiezioni degli ultimi giorni la perturbazione si concentrerà più al Centro e al Sud,” ha dichiarato a LaPresse il meteorologo Andrea Giuliacci. “Domani sulle montagne del Piemonte, della Valle d’Aosta e sull’Appennino in Emilia la neve cadrà a quote basse, ma mancherà nelle zone dove se ne sente maggior bisogno. Non ci sarà neve a Milano, mentre arriverà sull’Appennino Centrale, ci saranno piogge abbondanti al Centro e sulla Campania. Si vedrà, insomma, più pioggia che neve. A partire da lunedì ci attendiamo ancora piogge ma sempre al Centro e al Sud“.

Per quanto riguarda la siccità, “una primavera normalmente piovosa, con un carico di neve in montagna, porterebbe sollievo, ma non andremmo a recuperare il deficit che ci portiamo dietro,” ha concluso l’esperto.

