Previsioni Meteo: tornano neve e piogge diffuse, il bollettino dell’Aeronautica Militare

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, 21 febbraio, e fino domenica 26.

Le previsioni meteo per il 21 febbraio 2023

Al Nord, molte nubi basse su Liguria ed aree pianeggianti con lievi piogge tra mattina e pomeriggio sulla Liguria centrorientale e formazioni di foschie dense e nebbie in Pianura Padana durante la notte, al primo mattino e dopo il tramonto; sul resto del Nord iniziale cielo sereno seguito dal pomeriggio da velature sempre più spesse.

Al Centro e Sardegna, ampia nuvolosità bassa e stratiforme su Toscana, Nord Marche, Umbria, Lazio e Sardegna settentrionale, in estensione dal pomeriggio alle restanti zone peninsulari; più soleggiato sulla porzione centromeridionale dell’isola. Attesi locali piovaschi su Toscana, Umbria occidentale e Nord Lazio. Nottetempo, al primo mattino e dopo l’imbrunire formazione di foschi dense e nebbie lungo i litorali, nelle aree interne e nelle valli peninsulari.

Al Sud e Sicilia, addensamenti bassi estesi su Molise occidentale, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche; ampio e prevalente soleggiamento sul restante meridione, seppur con nubi in aumento serale su Nord Puglia, Salento e Basilicata ionica. Durante le ore notturne ed al primo mattino formazione di foschie dense o locali banchi di nebbia lungo le aree costiere e nelle zone interne.

Temperature minime in calo su Pianura Padana, Puglia centromeridionale, Basilicata ionica e bassa Calabria; in rialzo sulle restanti zone di Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, Centro peninsulare e Nord Sicilia; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in aumento su Est Piemonte, bassa Lombardia, rilievi lombardi, Trentino-Alto Adige, Nord Veneto, coste adriatiche pugliesi, bassa Calabria, Sicilia settentrionale ed orientale; in diminuzione su Liguria, restante territorio veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Campania e coste ioniche di Salento e Basilicata; stazionarie sul resto d’Italia.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, sarà da poco mosso a mosso lo ionio; quasi calmi o poco mossi i restanti bacini.

Il bollettino dal 22 al 26 febbraio 2023

Mercoledì 22 al Nord, spesse velature sul Trentino-Alto Adige; cielo coperto per nubi più significative sul resto del Nord con deboli precipitazioni su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale, anche nevose dal pomeriggio/sera sulle alpi occidentali oltre i 1500-1700 metri. Nottetempo ed al primo mattino formazione di foschie dense e nebbie sulla Pianura Padana centrorientale.

Al Centro e Sardegna, cielo molto nuvoloso o coperto su regioni peninsulari e Nord Sardegna con locali piovaschi diurni sulla Toscana; dal pomeriggio attesa qualche apertura su Marche ed Abruzzo, mentre lievi rovesci interesseranno il settore settentrionale dell’isola da fine giornata. Sul restante territorio sardo iniziale ampio soleggiamento, seguito dall’arrivo di innocue nubi medio-alte.

Al Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso su Calabria e Sicilia. – sul resto del meridione copertura estesa con qualche locale piovasco sulla Puglia e temporanee aperture diurne su Campania, Puglia settentrionale e Basilicata.

Temperature minime in lieve calo sulle aree alpine, Liguria ed appennino centromeridionale; in rialzo su Pianura Padana, coste centromeridionali adriatiche e Sardegna; senza variazioni di rilievo sul restante territorio; massime in diminuzione su Alpi e Prealpi, Romagna, regioni centromeridionali adriatiche, Est Sardegna, Basilicata orientale e Calabria ionica; in tenue aumento sulla Sicilia centroccidentale; stazionarie sul resto d’Italia.

Venti deboli di direzione variabile.

Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi Stretto di Sicilia ed il basso Ionio fino a sera; quasi calmi o poco mossi i restanti bacini, con moto ondoso in aumento serale sul Canale di Sardegna.

Giovedì 23 ancora ampio soleggiamento su Calabria e Sicilia; sul resto d’Italia molte nubi con lievi piogge e deboli nevicate sulle aree alpine e prealpine oltre i 1500 metri; parziale miglioramento dal pomeriggio su regioni centromeridionali adriatiche, Campania e Basilicata.

Venerdì 24 nuvolosità diffusa al Centro-Nord, più compatta sulle regioni settentrionali e Toscana, dove sarà associata a deboli precipitazioni, nevose sulla catena alpina dai 1500 metri; cielo velato sul resto d’Italia con qualche addensamento più consistente atteso sulle aree ioniche.

Sabato 25 maltempo al settentrione e Nord Toscana con precipitazioni diffuse, nevose su Alpi e Prealpi oltre i 1000 metri; copertura sempre più estesa sul resto del Centro ed al Sud con piogge a fine giornata su regioni centrali e Calabria.

Domenica 26 persistono fenomeni diffusi al Nord-Ovest, Emilia-Romagna, Marche e regioni tirreniche, anche nevosi al settentrione dove la quota neve scenderà progressivamente fino alla pianura; attese precipitazioni più deboli e a carattere sparso sul resto del Nord, ma anche al meridione peninsulare.