Previsioni Meteo Piemonte: temporaneo indebolimento dell’alta pressione

MeteoWeb

“Un promontorio di alta pressione, esteso dalle coste nord africane fino alle regioni del nord Europa, sta interessando attualmente la nostra penisola, garantendo tempo stabile e soleggiato. Tale situazione continuerà a caratterizzare il tempo per i prossimi giorni ad eccezione di nuvolosità alta in transito dal pomeriggio di domani per il parziale e temporaneo indebolimento dell’alta pressione ad opera di una veloce onda depressionaria in transito sulle Alpi“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo sereno con transito di velature dalla serata a partire dai quadranti occidentali. Attese foschie e locali banchi di nebbia al mattino sulle zone di pianura, in particolare quelle orientali. Precipitazioni assenti. Zero termico in lieve calo sui 2800 metri. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti deboli o localmente moderati sudoccidentali in montagna, calmi o deboli variabili altrove. Sono previste brezze nelle valli.