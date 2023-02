Previsioni Meteo Piemonte: torna la pioggia, quota neve dai 1500 metri

MeteoWeb

“Una perturbazione in lenta discesa dalle isole britanniche verso la penisola iberica convoglia sulla nostra regione deboli flussi umidi che provocheranno cieli nuvolosi o molto nuvolosi, con copertura più intensa sul basso Piemonte e sulle pianure. Tale situazione potrà dare adito a deboli precipitazioni sparse, più probabili sulle aree meridionali e orientali fino a venerdì con quota neve sui 1500-1600 metri. Sabato una leggera rimonta anticiclonica favorirà un deciso rasserenamento con possibilità di foschie sulle pianure al mattino“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani deboli schiarite al mattino e poi cielo molto nuvoloso o coperto. Precipitazioni deboli a carattere sparso e intermittente su tutta la regione, più probabili sulle aree appenniniche al mattino e sulle pianure orientali al pomeriggio. Possibile nevischio sull’arco alpino occidentale nella seconda parte della giornata. Quota neve sui 1500-1700 metri. Zero termico sostanzialmente stazionario intorno ai 1800 m con valori più alti sul basso Piemonte. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Venti deboli sud-occidentali sulle Alpi e meridionali sull’Appennino in generale lieve intensificazione in serata; calma di vento in pianura.