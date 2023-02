Previsioni Meteo Piemonte: mercoledì nuovo peggioramento

MeteoWeb

“Un minimo depressionario sul Mar Tirreno nel pomeriggio odierno si allontana verso sud determinando una attenuazione delle precipitazioni, che saranno deboli nevose e limitate solo alle zone sudoccidentali. La situazione rimarrà invariata anche nella giornata di domani, con schiarite sulla parte settentrionale. Mercoledì, nel corso della giornata, è atteso un rinforzo dei venti da est che determinerà un nuovo peggioramento del tempo con precipitazioni deboli diffuse e picchi localmente moderati sui settori meridionali della regione, ma con quota neve più alta, mediamente sui 600-700 metri“: queste le previsioni meteo per il Piemonte, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani cielo nuvoloso al mattino e irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio con addensamenti consistenti sul settore meridionale della regione. Precipitazioni deboli sui settori sudoccidentali con quota neve inizialmente sui 100-200 m, in aumento nel pomeriggio fino a 700-800 m. Zero termico stazionario al mattino sui 600 m, in marcato aumento fino a 1100-1200 m in serata. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. Venti dai quadranti orientali a tutte le quote, moderati localmente forti sull’Appennino e sulle Alpi meridionali, deboli altrove, con rinforzi sull’Alessandrino.