Previsioni Meteo, questa sarà la settimana dell’Anticiclone. Nuove prospettive fredde dopo il 20

MeteoWeb

Quella che si conclude oggi è stata la settimana più fredda dell’inverno in Italia: iniziata con il bolide polare dai Balcani e conclusa con il Medicane Helios nel Canale di Sicilia, è stata contraddistinta da temperature glaciali in tutto il Paese e abbondanti nevicate sulle Regioni Adriatiche e al Sud, in alcuni casi eccezionali. Sempre al Sud, la settimana si sta concludendo con una domenica di maltempo tipicamente invernale, soprattutto in Calabria e Sicilia: piove con +9°C a Messina e Reggio Calabria con accumuli che superano i 10–15mm e nevicate sui rilievi oltre i 1.100 metri di altitudine.

Al Nord, invece, è stata una domenica primaverile con temperature massime fino a +17°C tra Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia e fino a +15°C anche al Nord/Est: è il primo assaggio dell’anticiclone che adesso avanzerà su tutto il Paese nel corso della settimana entrante. Lunedì rimarrà freddo al Sud, per l’ultimo giorno. Temperature in forte aumento, invece, al Centro/Nord. Da martedì l’Anticiclone si estenderà anche al Sud portando un deciso aumento della colonnina di mercurio, e il tempo rimarrà bello in tutto il Paese fino al prossimo weekend con valori di pressione che supereranno i 1035hPa, in modo particolare nell’area alpina.

Quanto durerà l’Anticiclone? Bella domanda. Sul medio termine, gli ultimi aggiornamenti dei modelli evidenziano possibili repliche degli scenari già visti tra fine gennaio e inizio febbraio. Nuove irruzioni di freddo potranno verificarsi dopo il 20 febbraio da nord/est, tramite i Balcani e dirette principalmente al Centro/Sud, lungo il bordo orientale dell’Anticiclone che continuerà ad occupare l’Europa occidentale coinvolgendo il Nord Italia dove si aggraverà ulteriormente il sempre più serio problema della siccità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: