Previsioni Meteo: tornano maltempo, freddo e neve. Occhi puntati sul weekend

Grande lavoro per i meteorologi in questi giorni. Le Previsioni Meteo per il weekend sono molto ma molto difficili: la situazione è molto complessa e di difficile lettura. L’Anticiclone continuerà a garantire bel tempo e clima mite sull’Italia fino a metà settimana, poi però la situazione cambierà a partire da Venerdì 24 e Sabato 25 Febbraio. Come cambierà, è ancora molto difficile da comprendere: i modelli sono poco chiari e l’evoluzione è particolarmente intricata.

Di certo c’è una svolta all’orizzonte: torneranno maltempo e, in una seconda fase, anche freddo e neve abbondante almeno in una parte d’Italia. Al Sud, invece, insieme al maltempo che dovrebbe arrivare comunque nel weekend, avremo anche un iniziale richiamo caldo nord Africano in pieno stile autunnale. Lo scenario modellistico è particolarmente complesso non solo per le divergenze di interpretazione tra i vari modelli, ma anche per la difficile lettura della configurazione barica che si prospetta per il fine settimana. Il freddo arriverà certamente in una prima fase su Spagna e Portogallo, poi però dovrebbe raggiungere anche l’Italia a partire dal Nord. Il maltempo, invece, dovrebbe essere più diffuso e organizzato, colpendo in modo particolarmente intenso le Regioni tirreniche e settentrionali, alleviando il problema della siccità.

Nei prossimi giorni, tra martedì e giovedì, mentre il tempo rimarrà in questa interlocutoria fase anticiclonica, potremo capirne di più ed entrare meglio nel dettaglio degli effetti dell’attesa svolta. Occhi puntati sul weekend, quindi. Il clima mite, soleggiato e primaverile dello scorso fine settimana sarà soltanto un lontano ricordo nell’ultimo sabato e nell’ultima domenica del mese di Febbraio.