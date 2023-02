Previsioni Meteo Toscana: piogge sparse nei prossimi giorni

MeteoWeb

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi molto nuvoloso con possibilità di locali pioviggini, più probabili sulle zone settentrionali.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Domani molto nuvoloso o coperto con possibili piogge sparse.

Venti: deboli meridionali, in rinforzo in serata.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie.

Venerdì 24 molto nuvoloso o coperto con possibili deboli precipitazioni sparse più probabili nel pomeriggio e sulle zone settentrionali.

Venti: moderati di Scirocco su Arcipelago e costa, deboli altrove.

Mari: mossi. Poco mossi sottocosta sulla costa centro-settentrionale.

Temperature: stazionarie.

Sabato 25 durante la notte precipitazioni sparse, dalla mattina molto nuvoloso con bassa possibilità di deboli precipitazioni sparse.

Venti: deboli-moderati da est, sud-est.

Mari: mossi. Poco mossi sottocosta sulla costa centro-settentrionale.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.