Previsioni Meteo Toscana: temperature in calo, valori al di sotto delle medie

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso con locali e temporanei addensamenti, soprattutto a ridosso dell’Appennino e tra le province di Arezzo e Siena.

Venti: moderati o forti di Grecale.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto mossi al largo.

Temperature: in ulteriore calo, minime attorno a zero sulle pianure settentrionali, gelate nelle zone più riparate dal vento, massime intorno ai 6-8 gradi in pianura. Molto freddo in montagna e in alta collina (valori inferiori allo zero anche di giorno).

Domani sereno o poco nuvoloso con locali e temporanei addensamenti in Appennino e Arcipelago.

Venti: moderati o localmente forti nord orientali.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: in ulteriore lieve calo su valori ben al di sotto delle medie. Gelate nelle pianure interne riparate dai venti di Grecale. Massime in pianura comprese tra i 5 e i 7 °C, con temperature costantemente sotto zero oltre i 600-700 metri di quota.

Mercoledì 8 sereno o poco nuvoloso.

Venti: moderati nord orientali.

Mari: mossi a largo.

Temperature: stazionarie su valori inferiori alle medie. Minime sottozero su gran parte della regione, massime inferiori a 10 gradi.

Giovedì 9 nuvoloso, possibilità di deboli nevicate in appennino.

Venti: moderati orientali.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: stazionarie su valori inferiori alle medie del periodo. Minime sottozero su gran parte della regione, massime inferiori a 10 gradi.